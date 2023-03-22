Семенович в купальнике окунула в воду своих «близняшек»: все прелести в каплях воды (пикантное видео)

На этот раз Семенович решила выложить пикантное видео. Певица искупалась в бассейне. Она в купальнике с откровенным декольте окунулась в воду. Ее прелести покрылись каплями воды, блестящими на солнце. Анна не побоялась показать свое лицо без макияжа.

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