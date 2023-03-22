«Вы об этом тоже узнаете»: Курбан Омаров пообещал сделать фееричное предложение руки и сердца Валерии

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров вывел в свет свою избранницу Валерию. Пара посетила светскую премьеру фильма «Джон Уик 4».

Во время общения с прессой Курбан Омаров прокомментировал свой широкий жест на 8 марта, когда он устроил Валерии сюрприз прямо на улице на глазах у прохожих. Многие тогда решили, что это было предложение. Ведь все видели, как Курбан Омаров опускался на колени. Правда, никто не видел кольца.

Но оказалось, предложение руки и сердца еще впереди. Курбан Омаров пообещал, что удивит всех.

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