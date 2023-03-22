Маленькая красотка: Кудрявцева и Макаров показали, как четырехлетняя дочка оторвалась на вечеринке

Лера Кудрявцева уже давно стала знаменитостью. Она ведет несколько передачи и зачастую становится ведущей премий и концертов. При этом блондинка ведет домашнее хозяйство и растит дочку Марию с молодым мужем Игорем Макаровым. Часто ходят слухи о проблемах в отношениях супругов, но пара не раз их развеивала.
На днях Лера оказалась на празднике у Лауры Джугелии. Она привела дочку на детскую вечеринку. Маленькая Мария в пышной юбке и розовой безрукавке принесла подарок. Потом кроха веселилась с другими гостями. В конце вечера она бегала и бросалась конфетти. Наследница телеведущая радостно кричала.
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Поклонники восхитились подросшей Машей. Многие отметили, что девочка растет задорной, открытой и очень красиво. «Мамина красавица», «До чего милая кроха», «Так приятно смотреть на нее. Не зажимается», «Вот это энергия, целый вихрь», «Классная девчуха растет», «Разобьет ни одно сердце», — стали писать в Сети.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды