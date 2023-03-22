Маленькая красотка: Кудрявцева и Макаров показали, как четырехлетняя дочка оторвалась на вечеринке

На днях Лера оказалась на празднике у Лауры Джугелии. Она привела дочку на детскую вечеринку. Маленькая Мария в пышной юбке и розовой безрукавке принесла подарок. Потом кроха веселилась с другими гостями. В конце вечера она бегала и бросалась конфетти. Наследница телеведущая радостно кричала.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».