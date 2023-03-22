Красивый, с бородой: Вика Дайнеко представила публике своего избранника

Певица Вика Дайнеко относится к числу тех звезд, которые предпочитают не распространяться о личной жизни.
Не так давно в соцсети Вика Дайнеко рассекретила своего нового избранника, но ничего рассказывать о нем не стала. Теперь же вместе с возлюбленным Вика Дайнеко вышла в свет. Бойфренда звезда представила публике во время светской премьеры фильма «Джон Уик 4», которая состоялась в Москве.
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Избранник Вики Дайнеко хорош собой, носит усы и аккуратную бородку. На светском рауте держался скромно, когда его избранница общалась с прессой, улыбался, в камеру старался не смотреть.
Вика Дайнеко на вопросы о возлюбленном отвечать не стала. Не известно, кто он и чем занимается.
Вика Дайнеко и ее избранник. Фото: Ольга Храбрых/Te[eprogramma.pro