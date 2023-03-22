Красивый, с бородой: Вика Дайнеко представила публике своего избранника

Избранник Вики Дайнеко хорош собой, носит усы и аккуратную бородку. На светском рауте держался скромно, когда его избранница общалась с прессой, улыбался, в камеру старался не смотреть.

Вика Дайнеко на вопросы о возлюбленном отвечать не стала. Не известно, кто он и чем занимается.