«Дай бог, все хорошо будет»: коллега Романа Костомарова высказался о его состоянии

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Напомним, Роман Костомаров уже почти три месяца находится в клинике, куда был доставлен с запущенной формой пневмонии. Спортсмен перенес искусственную кому, сепсис и гангрену. Врачи ампутировали Роману Костомарову ноги по колено.