«Дай бог, все хорошо будет»: коллега Романа Костомарова высказался о его состоянии

В Москве в эту среду, 22 марта, состоялась светская премьера фильма «Джон Уик 4». В числе гостей мероприятия оказался известный фигурист, серебряный призер Олимпиады в Корее Александр Энберт.
В беседе с Teleprogramma.pro он высказал пожелание скорейшего выздоровления своему коллеге, 46-летнему прославленному фигуристу Роману Костомарову и выразил надежду на то, что у того все сложится хорошо.
«Я слежу за новостями о здоровье Романа Костомарова. Все узнаю из прессы. Дай бог, все хорошо будет», - отметил Александр Энберт.
Александр Энберт. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
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Напомним, Роман Костомаров уже почти три месяца находится в клинике, куда был доставлен с запущенной формой пневмонии. Спортсмен перенес искусственную кому, сепсис и гангрену. Врачи ампутировали Роману Костомарову ноги по колено.