«Дай бог, все хорошо будет»: коллега Романа Костомарова высказался о его состоянии

Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Известный фигурист Александр Энберт признался, что следит за новостями о здоровье Романа Костомарова.

В Москве в эту среду, 22 марта, состоялась светская премьера фильма «Джон Уик 4». В числе гостей мероприятия оказался известный фигурист, серебряный призер Олимпиады в Корее Александр Энберт.

В беседе с Teleprogramma.pro он высказал пожелание скорейшего выздоровления своему коллеге, 46-летнему прославленному фигуристу Роману Костомарову и выразил надежду на то, что у того все сложится хорошо.

«Я слежу за новостями о здоровье Романа Костомарова. Все узнаю из прессы. Дай бог, все хорошо будет», - отметил Александр Энберт.

Александр Энберт. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

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Напомним, Роман Костомаров уже почти три месяца находится в клинике, куда был доставлен с запущенной формой пневмонии. Спортсмен перенес искусственную кому, сепсис и гангрену. Врачи ампутировали Роману Костомарову ноги по колено.

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