«Веселый дурдом»: Регина Тодоренко засняла, как сыновья вместе поют прямо дома

Регина Тодоренко уже много лет работает телеведущей. Она также создает свои проекты и совсем недавно выпустила книгу сказок. При этом ей удалось стать мамой двоих детей. Артистка в браке с Владом Топаловым родила сыновей: Михаила и Мирослава. Она успешно совмещает карьеру и материнство, но недавно старший наследник звезды ушиб голову, заработав шишку.
Примечательно, что Регина старается все свободное время посвящать детям. Она порой даже берет их с собой на съемки. А 22 марта телеведущая целый вечер музицировала с сыновьями. Михаил играл на музыкальном инструменте и пел. А его кроха брат в ползунках издавал громкие звуки, словно подпевал.
«Веселый дурдом», – заявила Тодоренко.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
На этот раз поклонники отметили, что Регина обладает железным спокойствием. Многие восхитились тем, как она растит детей. «Какая вы хорошая мама. Растут творческими детки», «Младший тоже поет», «Классный дурдом», «Наигранная улыбка. Они же играют на нервах», «Артисты растут», — стали писать в Сети.