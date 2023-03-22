«Веселый дурдом»: Регина Тодоренко засняла, как сыновья вместе поют прямо дома

Примечательно, что Регина старается все свободное время посвящать детям. Она порой даже берет их с собой на съемки. А 22 марта телеведущая целый вечер музицировала с сыновьями. Михаил играл на музыкальном инструменте и пел. А его кроха брат в ползунках издавал громкие звуки, словно подпевал.

«Веселый дурдом», – заявила Тодоренко.

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