Истинная леди: Алсу в остромодной юбке из денима и жилетке отметилась на шопинге в Дубае

На этот раз Алсу решила устроить шопинг. Она отметилась на публике в белой жилетке и ультрамодной юбке из денима, которая стала популярна еще в прошлом году. Одной из первых подобный лук примерили Ляйсан Утяшева и Ирина Шейк. Певица продефилировала по бутику. Она подчеркнула свои стройные формы.

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