Истинная леди: Алсу в остромодной юбке из денима и жилетке отметилась на шопинге в Дубае

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она больше 20 лет назад стала знаменитостью. Артистка продолжает строить карьеру и участвовать в съемках шоу. На этот раз она решила устроить себе отпуск. Исполнительница хита «Зимний сон» проводит время в Дубае с подругами. Она успела щегольнуть в мини-шортиках.
На этот раз Алсу решила устроить шопинг. Она отметилась на публике в белой жилетке и ультрамодной юбке из денима, которая стала популярна еще в прошлом году. Одной из первых подобный лук примерили Ляйсан Утяшева и Ирина Шейк. Певица продефилировала по бутику. Она подчеркнула свои стройные формы.
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На этот раз Алсу получила сотни комплиментов. Многие отметили, что она выглядит моложе 39 лет. «Ого, какая леди», «Вам все идет», «Теперь хочу такую юбку», «Ну что за чикуля», «Вы вообще не стареете», «Певица, которая покоряет одним видом», «Крутая, ваши наряды выше всех похвал», — стали писать в Сети.
Алсу. Фото: соцсети звезды