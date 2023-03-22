«Люблю вас и очень скучаю»: избранник Ефременковой Мондезир пожаловался на разлуку с сыновьями-близнецами – выгнали из дома

Экс-участник «Дома-2» и отец сыновей-близнецов Юлии Ефременковой Мондезир дал понять, что разлучен с сыновьями. Папа не смог обнять своих любимых крошек даже в важный день, когда им исполнилось по полгодика.
На фотосессию с малышами Мондезир тоже не поехал. Юлия Ефременкова в микроблоге делилась фото и видео, давая понять, что на съемках она с детьми и подругами.
Мондезир же разместил в микроблоге коллаж из снимков с сыновьями, признавшись, что скучает по ним.
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«Сегодня вам уже целых шесть месяцев. Невероятно, как летит время. Люблю вас бесконечно и очень скучаю», - написал Мондезир.
В Сети считают, что признание Мондезира может означать только одно - он и Юля Ефременкова разъехались. Судя по всему, Мондезиру пришлось переехать в другую квартиру.
Ранее Юлия Ефременкова говорила о том, что не будет жить с Мондезиром после оскорблений, которые он ей нанес.
Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: соцсети