Бузова расстегнула куртку, оголив влажную ложбинку прямо в горах: показала свои «бугры страсти»

Примечательно, что теперь Ольга решила покататься на лыжах со склонов. Она облачилась в неоновый пуховая костюм. Однако плюсовая погода и солнце заставили ее взмокнуть. Телеведущая расстегнула куртку, оголив грудь в лифчике. Она продемонстрировала влажную ложбинку. Примечательно, что Бузова была без макияжа.

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