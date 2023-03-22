Бузова расстегнула куртку, оголив влажную ложбинку прямо в горах: показала свои «бугры страсти»

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на ТВ. Она стала богатой и знаменитой, а также купила роскошную квартиру в Москве. В последнее время артистка все чаще носит откровенные наряды. Она поправилась, но не перестает заниматься спортом. Телеведущая накануне прилетела в Сочи. Она успела в мини-бикини попариться в бане.
Примечательно, что теперь Ольга решила покататься на лыжах со склонов. Она облачилась в неоновый пуховая костюм. Однако плюсовая погода и солнце заставили ее взмокнуть. Телеведущая расстегнула куртку, оголив грудь в лифчике. Она продемонстрировала влажную ложбинку. Примечательно, что Бузова была без макияжа.
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«Альпика встретила меня тяжелым, мокрым снегом, но не на ту напала. Вот она я», – написала артистка.
Поклонники оценили смелые кадры Ольги. «Мне одной кажется, что здесь фото после жесткой пати?», «Как-то неузнаваема стала», «Мне одной кажется, что у Оли становится одутловатое лицо», «Грудь показала, довольная», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды