Мария Голубкина раскрыла свой секрет красоты и призналась, согласилась бы она сниматься обнаженной

Актриса Мария Голубкина часто удивляет поклонников и журналистов неожиданными высказываниями и поступками. Появившись на днях на одном из премьерных показов, она охотно ответила на несколько вопросов, например – о том, кто формирует ее образ:

«Стилиста у меня нет, а зачем это нужно? Зачем делать что-то лишнее? Для красоты самое главное — это хороший крепкий сон. Из всех стилистов — это самый главный стилист».

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А когда ее спросили – согласилась бы она сняться обнаженной? – актриса тоже за словом в карман не полезла.