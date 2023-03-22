Мария Голубкина раскрыла свой секрет красоты и призналась, согласилась бы она сниматься обнаженной

Актриса Мария Голубкина часто удивляет поклонников и журналистов неожиданными высказываниями и поступками. Появившись на днях на одном из премьерных показов, она охотно ответила на несколько вопросов, например – о том, кто формирует ее образ:
«Стилиста у меня нет, а зачем это нужно? Зачем делать что-то лишнее? Для красоты самое главное — это хороший крепкий сон. Из всех стилистов — это самый главный стилист».
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А когда ее спросили – согласилась бы она сняться обнаженной? – актриса тоже за словом в карман не полезла.
«Недавно Валерия Гай Германика пригласила меня на интервью и задала вопрос: на какие роли я бы ни за что не согласилась? А я ответила: «Лера, наверное, в плохом кино сниматься. Если у хорошего режиссера, у того, которого я считаю художником, у живописца, я могу сделать то, что он меня попросит. Рубенс, голые дамы — ну это же живопись!», - цитирует Марию Голубкину издание «МК».