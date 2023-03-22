Будете пересматривать бесконечно: Каролина Севастьянова манко сдвинула ножки - игривая шалунья, в самом соку

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова умеет принимать эффектные позы. Уйдя из большого спорта, красавица-брюнетка использует все, чему ее научили тренеры, для завоевания публики в соцсетях.

Теперь ее главное оружие - шикарная внешность, провокационные наряды и эффектные позы.

Сейчас Каролина Севастьянова находится в Дубае, потому в ее микроблоге регулярно появляются снимки в бикини и открытых нарядах.

На этот раз Каролина Севастьянова поделилась фото, на которое невозможно насмотреться.

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