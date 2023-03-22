Выставила Мондезира за дверь? Ефременкова уже который день справляется с двумя детьми-близнецами одна

Поклонники бьют тревогу - экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже не первый день демонстрирует всем, что обходится без помощи отца своих сыновей-близнецов Мондезира.

Так, накануне, за малышами ей помогала присматривать близкая подруга и экс-участница телестройки Саша Гозиас. В эту среду, 22 марта, в день, когда ее сыновьям-близнецам исполнилось полгода, Юлия Ефременкова поделилась снимком, на котором предстала с мальчиками. Мондезира вновь не было рядом.

Затем Юлия Ефременкова вместе с детьми отправилась на фотосессию. Пока она приводила себя в порядок, за грудничками присматривала еще одна подруга Ефременковой.

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