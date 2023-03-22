Выставила Мондезира за дверь? Ефременкова уже который день справляется с двумя детьми-близнецами одна

Поклонники бьют тревогу - экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже не первый день демонстрирует всем, что обходится без помощи отца своих сыновей-близнецов Мондезира.
Так, накануне, за малышами ей помогала присматривать близкая подруга и экс-участница телестройки Саша Гозиас. В эту среду, 22 марта, в день, когда ее сыновьям-близнецам исполнилось полгода, Юлия Ефременкова поделилась снимком, на котором предстала с мальчиками. Мондезира вновь не было рядом.
Затем Юлия Ефременкова вместе с детьми отправилась на фотосессию. Пока она приводила себя в порядок, за грудничками присматривала еще одна подруга Ефременковой.
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Где все это время находится Мондезир, Юлия Ефременкова не рассказывает. Поклонники подозревают, что Юлия могла выставить Мондезира за дверь после очередной ссоры.
Напомним, ранее Юлия Ефременкова рассказывала, что Мондезир обзывал ее толстой и матерился.