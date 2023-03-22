Валерий Сюткин о SHAMAN: «Не являюсь его большим поклонником»

22 марта день рождения отмечает заслуженный артист России Валерий Сюткин. В 2023 году ему исполнилось 65 лет.

В новом интервью музыкант рассказал, что формулы создания хита просто нет. Чтобы стать таковой, песня должна появиться в нужное время, и ей обязательно должен предшествовать какой-то хороший эмоциональный посыл книга, фильм или даже выражение на открытке. Настоящий это шлягер или нет, определяет время. Потому что бывают хиты однодневные, которые десять лет уже никто не вспомнит.

Из современных музыкантов Сюткин выделил Антона Беляева, недавно ставшего одним из наставников «Голоса».

«Очень глубокий музыкант, аранжировщик, который очень тонко слышит. И у него, к сожалению, пока нет больших, громких хитов, но с точки зрения того, как создавать звук и как делать интересную аранжировку, он очень эрудированный человек и современный. Я так не умею. У него есть очень большие козыри. Поэтому ему желаю успеха, найти свой угол зрения и создать песни, которые будут петь сегодня», - цитирует Сюткина ТАСС.

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