«Ратаковски уже звонит, волнуется»: постройневшая Муцениеце задрала футболку, козырнув своим рельефным прессом

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она не скрывает, что сериал «Закрытая школа» сделал ее известной. Также 8 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным, но они расстались в 2022 году. Тогда она осталась одна с двумя детьми, но это не помешало ей открыть в себе новые таланты.
Недавно Агата получила роль в водевиле театра Crave, где раньше трудилась Екатерина Варнава. Теперь она выходит на сцену в трусиках, поет и танцует. Ради это работы актриса даже похудела. А 22 марта она решила похвастаться своим преображением. Она задрала футболку, оголив свой пресс. Муцениеце покрасовалась у зеркала с брюках, которые с нее спадали.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Я знаю, вы скучали по моему прессу. Посмотрите, как я похудела. Я сегодня утром встала и такая: о, это что-то новенькое! Кайф! Смотрите, какая я худенькая. Эмили Ратаковски уже звонит, волнуется. Говорит: Агат, что это такое?» – сказала звезда.