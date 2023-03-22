«Ратаковски уже звонит, волнуется»: постройневшая Муцениеце задрала футболку, козырнув своим рельефным прессом

Недавно Агата получила роль в водевиле театра Crave, где раньше трудилась Екатерина Варнава. Теперь она выходит на сцену в трусиках, поет и танцует. Ради это работы актриса даже похудела. А 22 марта она решила похвастаться своим преображением. Она задрала футболку, оголив свой пресс. Муцениеце покрасовалась у зеркала с брюках, которые с нее спадали.

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