«Ну как же так…»: сын Софии Ротару сообщил о смерти в семье

Единственный сын известной певицы Софии Ротару, 52-летний Руслан Евдокименко сообщил о трагедии в семье. В минувшую пятницу, 17 марта умерла мама его жены, 71-летняя Людмила Белоусова.
Теща Руслана Евдокименко не дожила всего двух недель до своего дня рождения, он отмечался 30 марта.
«Люся, ну как же так… 30.03.1951-17.03.2023», — почтил память тещи в микроблоге Руслан Евдокименко.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
75-летняя София Ротару тоже публично почтила память родственницы, с которой, судя по всему, была в теплых отношениях. Певица разместила в микроблоге снимок Людмилы Белоусовой.
«Вечная память», - написала под фото София Ротару.
Родственница Софии Ротару Людмила Белоусова. Фото: соцсети