«Ну как же так…»: сын Софии Ротару сообщил о смерти в семье

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75-летняя София Ротару тоже публично почтила память родственницы, с которой, судя по всему, была в теплых отношениях. Певица разместила в микроблоге снимок Людмилы Белоусовой.