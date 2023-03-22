«Не могу передать словами, какие эмоции испытала»: старшая дочь Оксаны Самойловой подверглась нападению в школе

Известная блогерша, модель и многодетная мама Оксана Самойлова рассказала подписчикам жуткую историю, которая произошла в школе с ее старшей дочкой Ариелой.
Одиннадцатилетнюю девочку избил ученик той же школы. Оксана Самойлова призналась, что была шокирована этим инцидентом.
«Ариела говорит: «Меня в школе избили». Я сейчас это говорю и у меня мурашки… Начинаю выяснять, что случилось. Ее реально побил мальчик… Мальчик побил девочку! В школе! Ариела никогда никого не оскорбляет и не обижает. Там что-то случилось, мальчик подумал, что это она и решил ее ударить. Я даже не могу передать словами, какие эмоции испытала в тот момент, когда дочь мне это рассказала! Это просто какой-то животный инстинкт — защищать», — поделилась Оксана Самойлова с подписчиками.
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Оксане Самойловой удалось сгладить этот конфликт и привести дочь после него в состояние эмоционального равновесия. В подробности этого процесса многодетная мама вдаваться не стала.
Напомним, у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.