«Не могу передать словами, какие эмоции испытала»: старшая дочь Оксаны Самойловой подверглась нападению в школе

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Оксане Самойловой удалось сгладить этот конфликт и привести дочь после него в состояние эмоционального равновесия. В подробности этого процесса многодетная мама вдаваться не стала.

Напомним, у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.