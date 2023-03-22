Вместо груди два прыщика: исхудавшая после измены Капаклы Африкантова покрасовалась в обтягивающем наряде со змеиным принтом

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова когда-то была девушкой с пышными формами. Но затем она взялась за себя и привела фигуру в порядок, избавившись от лишних килограммов.

Недавно Марина Африкантова потеряла еще несколько килограммов на фоне жуткого стресса после измены мужа Романа Капаклы с Таней Мусульбес. Сейчас Марина Африкантова превратилась в настоящую тростиночку.

Блондинка старается подбирать наряды, которые нивелируют ее худобу. Но получается это не всегда хорошо. В телеграм-канале Марина Африкантова покрасовалась в наряде, который выбрала для пляжной вечеринки в Дубае.

Она облачилась в обтягивающий топ и мини-юбку со змеиным принтом. Наряд сплющил и без того скромную грудь Африкантовой. В Сети ей придумали меткое сравнение с прыщиками.

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