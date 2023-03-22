«Очень спорные вокальные данные»: Валерия Меладзе публично обхамили

Журналист Михаил Шахназаров на своем YouTube-канале высказывается по поводу резонансных событий и персон.
На этот раз объектом его внимания стал Валерия Меладзе, которого на протяжении последних нескольких месяцев сопровождают скандальные ситуации. С некоторых пор вокалист дает концерты исключительно за пределами России.
Михаил Шахназаров дал понять, что не считает Валерия Меладзе одаренным человеком. Михаил Шахназаров искренне удивлен тому, кому же нравится слушать песни в исполнении Меладзе. Фраза, прозвучавшая в адрес Меладзе, похожа на хамство.
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«У Меладзе очень спорные вокальные данные, его просто «пипл хавает», - заметил Михаил Шахназаров.
Напомним, Михаил Шахназаров ранее назвал созданную братьями Меладзе группу «ВИА Гра» «оравой безголосых девушек легкого поведения».
По материалам YouTube-шоу «Полный абзац».