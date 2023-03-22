Темные волосики, на ручках перетяжки: Ефременкова показала подросших сыновей-близнецов — им уже полгода

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова уже полгода находится в статусе молодой мамочки двух мальчиков-близнецов.

Юлия Ефременкова наслаждается материнством, периодически признаваясь, как непросто ей ухаживать за двумя грудничками.

Двадцать второго марта сыновьям Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира исполнилось по полгода. В честь этого события Юлия Ефременкова опубликовала в телеграм-канале совместное фото с грудничками. Мама и ее малыши запечатлены в кровати. Лица мальчиков Юлия Ефременкова закрыла смайликами, но в кадре видны их темные головки и пухлые ручки с перетяжками.

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