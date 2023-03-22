Мэтт Деймон посвятил новую тату своему отцу и сам стал татуировщиком

52-летний голливудский актер Мэтт Деймон сделал себе татуировку в честь своего отца Кента, умершего в 2017 году. Звезда кино набил себе на правом плече слово nomad («кочевник») — так называлась лодка его отца, а еще это их знаменитая фамилия задом наперед.
Татуировщик Уинтерстоун, обслуживший артиста, выложил небольшой видеоотчет об этом событии в социальную сеть.
Художник, кстати, настоял, чтобы актер оказал ему ответную услугу и тоже что-нибудь набил. Для Мэтта это была первая, сделанная им самим, татуировка. Он нарисовал своему поклоннику точку, которую они окрестили «маленькой вселенной». Неплохое начало для звездного татуировщика.
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Добавим, что отец Деймона был налоговым инспектором и не поддерживал актерские начинания сына. Он разрешил молодому Мэтту поехать в Нью-Йорк и попробовать устроиться в актерское агентство только при условии, что наследник сам себе оплатит дорогу. Так и случилось.