Мэтт Деймон посвятил новую тату своему отцу и сам стал татуировщиком

Художник, кстати, настоял, чтобы актер оказал ему ответную услугу и тоже что-нибудь набил. Для Мэтта это была первая, сделанная им самим, татуировка. Он нарисовал своему поклоннику точку, которую они окрестили «маленькой вселенной». Неплохое начало для звездного татуировщика.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что отец Деймона был налоговым инспектором и не поддерживал актерские начинания сына. Он разрешил молодому Мэтту поехать в Нью-Йорк и попробовать устроиться в актерское агентство только при условии, что наследник сам себе оплатит дорогу. Так и случилось.