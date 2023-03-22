«Тащили ораву безголосых девушек легкого поведения на эстраду»: братьям Меладзе припомнили создание группы «ВИА Гра»

Фамилия Меладзе в последнее время довольно часто мелькает в прессе в связи со скандалами. И если старший из братьев Меладзе — продюсер и автор песен Константин Меладзе — уже год не дает о себе знать, переехав жить в Италию. То младший — популярный исполнитель Валерий Меладзе, дающий концерты, как правило, за границей, — умудрился оскандалиться уже не однажды.
Известный журналист и блогер Михаил Шахназаров на фоне этих скандалов решил предъявить свои претензии братьям Меладзе. Они касаются создания ими женского вокального коллектива «ВИА Гра», который был популярен на протяжении нескольких лет.
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Михаил Шахназаров дал понять, что не считает солисток группы певицами.
«Зачем было тащить эту ораву безголосых девушек легкого поведения на нашу эстраду? Я вам объясню — чтобы занять поляну и никого туда не пускать», — высказался Михаил Шахназаров.
Напомним, и Константин, и Валерий Меладзе женаты на экс-солистках группы «ВИА Гра». Вера Брежнева стала женой Константина Меладзе, Альбина Джанабаева — Валерия Меладзе.
По материалам YouTube-шоу «Полный абзац»