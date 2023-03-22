«Тащили ораву безголосых девушек легкого поведения на эстраду»: братьям Меладзе припомнили создание группы «ВИА Гра»

Фамилия Меладзе в последнее время довольно часто мелькает в прессе в связи со скандалами. И если старший из братьев Меладзе — продюсер и автор песен Константин Меладзе — уже год не дает о себе знать, переехав жить в Италию. То младший — популярный исполнитель Валерий Меладзе, дающий концерты, как правило, за границей, — умудрился оскандалиться уже не однажды.

Известный журналист и блогер Михаил Шахназаров на фоне этих скандалов решил предъявить свои претензии братьям Меладзе. Они касаются создания ими женского вокального коллектива «ВИА Гра», который был популярен на протяжении нескольких лет.

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