Принц Уильям и Кейт Миддлтон спорят о том, что будет делать их сын Джордж на предстоящей коронации

Британская пресса пишет, что девятилетний принц Джордж будет участвовать в церемонии коронации своего деда Карла III и у него будет довольно значимая роль в торжественном действе 6 мая.

Однако отец мальчика принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон активно «вовлечены в дебаты» о том, нужно ли это все их сыну — не слишком ли это будет большая нагрузка для него? Кроме того, они обеспокоены тем, как участие принца Джорджа будет воспринято публикой. Опасения связаны с реакцией общества на ситуацию, в которой оказались принцы Уильям и Гарри в подростковом возрасте, когда им пришлось участвовать в похоронной процессии своей матери, леди Дианы.

«Многие люди раскритиковали это и сказали, что было ужасно заставлять двух таких юных мальчиков, и особенно Гарри, делать что-то подобное, — цитирует королевского эксперта Тома Куинна британское издание Express. — Я думаю, что люди вспоминают об этом и думают: «Подождите-ка минутку, если Джордж какой-то паж или у него аналогичная роль на коронации, не слишком ли это уходит в прошлое к традиционным ролям?»

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Эксперт отметил, что дебаты о роли Джорджа на церемонии еще продолжаются и четкого решения пока еще нет.