«Образ расслаблен и удобен»: Пугачева в джинсах из вареного денима показала, как одеваться на пенсии

Имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила аутфит Аллы Пугачевой для сайта Teleprogramma.pro. Эксперт в сфере моды посчитала джинсовый костюм певицы ультрамодным.

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«Образ Аллы Борисовны в уличном стиле (street-style). Он расслаблен и удобен для динамичного, повседневного образа жизни. При этом он гармоничен в цветовом комбинировании, поскольку вареный деним в своем составе содержит белый, и футболка с кроссовками тоже белого цвета. В модных фаворитах и тотал деним, и оверсайз, и накладной карман на груди. Так что все стильно, модно, современно и комфортно», — отметила имиджмейкер.