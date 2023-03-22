Не для Бибера: Селена Гомес вышла на улицу в свадебном платье

Фанаты Селены Гомес наконец-то дождались! А, нет — ложная тревога…

21 марта 30-летняя певица появилась на улице в Нью-Йорке в белоснежном свадебном платье. Но это не то самое событие, а всего лишь съемки для сериала Hulu «Убийства в одном здании». В третьем сезоне шоу ее героиня выйдет замуж, вот и приходится артистке отыгрывать счастливую невесту.

Добавим, что в новом сериале Селена снимается с комиками Стивом Мартином и Мартином Шортом. В третьем сезоне к ним присоединится Мерил Стрип.