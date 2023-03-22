Полиция взялась за «королеву марафонов» Елену Блиновскую

В среду, 22 марта, появилась информация, что правоохранительные органы начали проверку в отношении «королевы марафонов» Елены Блиновской.

На блогершу поступило заявления от якобы обманутых участниц. И Генпрокуратура теперь проверит Блиновскую на наличие уже известной бизнес-схемы уклонения от уплаты налогов.

В последние дни инфобизнес России штормит не по-детски. Сначала правоохранители взялись за Лерчек, потом за Александру Митрошину. Остальные блогеры уже побежали в налоговую?

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