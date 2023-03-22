Зрительница на концерте Лолиты избила поклонниц певицы подзорной трубой

Певица Лолита с удивлением отметила, что в последний год на ее концерты нередко заканчиваются драками и вызовом ОМОНа. Какое-то время 59-летняя артистка думала, что в ней что-то не так или в ее программе. Но вот к каким выводам она пришла.

«Я понимаю, что зритель приходит в депрессии, и он квасит до моего концерта. И потом наступает у людей неинтеллигентных та самая разрядка», — высказалась Лолита в YouTube-шоу «Вопрос ребром».

«Я не могу отвечать за эту публику. Но я понимаю: людей накрывает депрессия страшная. Им страшно, потому что все, что происходит с нами, когда мы взрослые, это уже страшно. Экономический кризис — страшно. Катаклизмы — страшно. Смена того, что происходит в мире, — страшно. И люди, которые боятся всего настолько, что не хотят работать над собой, они начинают бухать».