Зрительница на концерте Лолиты избила поклонниц певицы подзорной трубой

Певица Лолита с удивлением отметила, что в последний год на ее концерты нередко заканчиваются драками и вызовом ОМОНа. Какое-то время 59-летняя артистка думала, что в ней что-то не так или в ее программе. Но вот к каким выводам она пришла.
«Я понимаю, что зритель приходит в депрессии, и он квасит до моего концерта. И потом наступает у людей неинтеллигентных та самая разрядка», — высказалась Лолита в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«Я не могу отвечать за эту публику. Но я понимаю: людей накрывает депрессия страшная. Им страшно, потому что все, что происходит с нами, когда мы взрослые, это уже страшно. Экономический кризис — страшно. Катаклизмы — страшно. Смена того, что происходит в мире, — страшно. И люди, которые боятся всего настолько, что не хотят работать над собой, они начинают бухать».
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Об одном выходящем за рамки случае певица рассказала подробно.
«Недавно одна баба в шестом ряду пришла с подзорной трубой. Что она хотела увидеть из шестого ряда, я не знаю! Она поставила подзорную трубу, а впереди сидели две девушки. Они встали и начали «зажигать», не помню, под какую песню. Она поднялась и этой трубой *** (избила. — Прим. авт.) этих двух девочек. Честно могу сказать, я не знала, прекращать концерт или нет. Ее вывели».
Лолита добавила, что, когда в последний раз зашла в зрительный зал, там стоял такой перегар, что певица почувствовала, как у нее растут промилле, — настолько пьяными были поклонники.