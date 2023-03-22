Веко над глазом припухлой складкой опустилось: румяная Пугачева явила свое лицо вблизи — фото

73-летняя Пугачева выглядит моложе своих лет. Однако скрыть возрастные изменения с каждым годом ей становится все сложнее. «Да, я старая! И ничего поделать с этим не могу», — говорила певица, отвечая на критику поклонников.
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В Тель-Авиве Алла Борисовна повидалась с четой Юдашкиных. На свежем фото певица позировала в парике с вьющимися локонами и прилизанной челкой. Пользователи Сети в очередной раз заподозрили артистку в пластике.
«Рот уже не закрывается», «Веко оплыло, так и нависает над глазом», «Лучше, чем многие в ее возрасте выглядит», «Завидуйте молча! Аллуся хороша и свежа», — пишут фолловеры.
Алла Пугачева в парике с четой Юдашкиных. Фото: соцсети
Напомним, что в Израиле Алла Пугачева обосновалась на роскошной вилле с шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.