Веко над глазом припухлой складкой опустилось: румяная Пугачева явила свое лицо вблизи — фото

73-летняя Пугачева выглядит моложе своих лет. Однако скрыть возрастные изменения с каждым годом ей становится все сложнее. «Да, я старая! И ничего поделать с этим не могу», — говорила певица, отвечая на критику поклонников.

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В Тель-Авиве Алла Борисовна повидалась с четой Юдашкиных. На свежем фото певица позировала в парике с вьющимися локонами и прилизанной челкой. Пользователи Сети в очередной раз заподозрили артистку в пластике.