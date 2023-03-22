Упавший в обморок на шоу Соловьева профессор прервал молчание

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, ставший гостем популярного шоу Владимира Соловьева, неожиданно для всех упал в обморок в прямом эфире. К мужчине подбежали участники программы и помогли встать.

Профессор утверждает, что ничего страшного не произошло. Впервые после инцидента он прервал молчание.

«Вы знаете, просто не выспался и как бы немножко голова стала кружиться. Нужно было сразу уйти за кулисы, я думал до конца, неудобно было уходить. Буквально на три секунды потерял баланс», — заявил он.

Карнеев подчеркнул, что врачи его уже осмотрели, ничего серьезного не нашли.

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