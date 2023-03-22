«На площадке мы боялись»: Лолита рассказала об интимных фантазиях в отношении Коста Лакоста

В 2021 году певица Лолита выпустила два горячих клипа с молодым исполнителем Коста Лакоста (настоящее имя — Константин Бондаренко). На экране между артистами получилась мощная химия, и в новом интервью у 59-летней звезды спросили, были ли у нее сексуальные фантазии в отношении тогда еще 23-летнего певца.
Лолита отметила, что они не могли не возникнуть на съемках, но честно призналась, какие у нее отношения с молодым коллегой.
«Честно — чтобы прийти к этому клипу, мы с Костей выпили две бутылки водки за полгода. Я водку настаивала на всяких травах, и Костя, когда ко мне приходил, мы сидели на кухне: «Костяныч, давай выпьем». Я ему борщ приготовила. И у нас как-то сразу сложились… Костяныч тоже долго пытался «на вы», пока мы не выпили водки. И ну не получалось так, чтобы мы хоть раз с ним задумались о сексуальных влечениях. Мы все время говорили про работу», — вспомнила певица в YouTube-шоу «Вопрос ребром».
«И когда мы к этой работе пришли, дальше все уже было в руках Макса Шишкина (режиссер клипа «По-другому». — Прим. авт.), которого мы на площадке боялись. Поэтому, когда я сейчас смотрю на эту работу, я ею горжусь, потому что в ней есть страсть. Она мне очень напоминает итальянские работы 70-х годов и наш черно-белый кинематограф приблизительно этого же периода».
«И Костя для меня — бро (брат. — Прим. авт.). Могу честно сказать, не просто бро — я горжусь этим пацаном. У него были все шансы бухать. Я ему сказала: «Кость, мы сегодня выпиваем». И в шесть утра разошлись с моей кухни. За ним приехала его девушка, забрала. И дальше он мне говорит: «Сеструха, я не бухаю. Сеструха, я трезвый выхожу».
«Когда я плохо себя чувствую, он говорит: «Сеструха, тебе надо — мы с пацанами заедем, квартиру тебе помочь убрать». Он ко мне приходит, говорит: «А мусор выбросить?» Я горжусь, что у меня есть такой младший бро. И мы брюнеты, поэтому мы во многом похожи».
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Напомним, у дуэта Лолиты и Коста Лакоста вышли две песни — «Антиклимакс» и «По-другому».