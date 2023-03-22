«На площадке мы боялись»: Лолита рассказала об интимных фантазиях в отношении Коста Лакоста

«И когда мы к этой работе пришли, дальше все уже было в руках Макса Шишкина (режиссер клипа «По-другому». — Прим. авт.), которого мы на площадке боялись. Поэтому, когда я сейчас смотрю на эту работу, я ею горжусь, потому что в ней есть страсть. Она мне очень напоминает итальянские работы 70-х годов и наш черно-белый кинематограф приблизительно этого же периода».

«И Костя для меня — бро (брат. — Прим. авт.). Могу честно сказать, не просто бро — я горжусь этим пацаном. У него были все шансы бухать. Я ему сказала: «Кость, мы сегодня выпиваем». И в шесть утра разошлись с моей кухни. За ним приехала его девушка, забрала. И дальше он мне говорит: «Сеструха, я не бухаю. Сеструха, я трезвый выхожу».

«Когда я плохо себя чувствую, он говорит: «Сеструха, тебе надо — мы с пацанами заедем, квартиру тебе помочь убрать». Он ко мне приходит, говорит: «А мусор выбросить?» Я горжусь, что у меня есть такой младший бро. И мы брюнеты, поэтому мы во многом похожи».