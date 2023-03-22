«Очень жесткий кризис»: Кадони утешил вопящую от боли Африкантову после измен Капаклы

Марина Африкантова не стала мириться с предательством Романа Капаклы, заявив, что ее больше ничего не связывает с человеком, которого она считала своим возлюбленным целых шесть лет. И все из-за того, что на поверхность всплыла история с изменами участника «Дома-2» с Татьяной Мусульбес.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Африкантова призналась, что не может простить мужа, который ушел в постель другой женщины, не найдя в себе силы закончить отношения. Такое поведение Марина сочла гнусным.

Ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони попытался найти слова утешения для обманутой Марины Африкантовой, посоветовав ей взять себя в руки.