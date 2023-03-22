«Мужчина, с которым я жила 6 лет, уходит в чужую постель»: Африкантова обличила Капаклы

Роман Капаклы закрутил интрижку с Татьяной Мусульбес прямо под носом у своей жены. 24-летний парень до поры до времени скрывал измену от жены. А теперь настаивает на том, что их разница в возрасте в одиннадцать лет кажется ему колоссальной.

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Сама Марина Африкантова полагает, что они вполне могли бы расстаться друзьями, если бы ее муж повел себя с ней честно.