«Мужчина, с которым я жила 6 лет, уходит в чужую постель»: Африкантова обличила Капаклы

Роман Капаклы закрутил интрижку с Татьяной Мусульбес прямо под носом у своей жены. 24-летний парень до поры до времени скрывал измену от жены. А теперь настаивает на том, что их разница в возрасте в одиннадцать лет кажется ему колоссальной.
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Сама Марина Африкантова полагает, что они вполне могли бы расстаться друзьями, если бы ее муж повел себя с ней честно.
«Могло ли все закончится нормально? Да. Могли ли разойтись мирно? Определенно, да. Но когда мужчина, с которым я жила 6 лет, уходит без поставленной точки в чужую постель — извините, но тут сил в себе на нормальное расставание я не могу найти. Ну и, соответственно, общения между нами, даже дружеского, уже быть совершенно не может! Для меня это предательство», — сетует Африкантова.