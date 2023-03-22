Капаклы — о претензиях к Африкантовой, которая старше на 11 лет: «Я с ней взрослел»

Рома Капаклы попал в крупный скандал из-за своей связи с Татьяной Мусульбес. Пользователи Сети муссируют слухи о том, что звезда «Дома-2» изменял жене Марине Африкантовой прямо у нее под носом.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

А вот что сам Капаклы говорит о супружестве с красавицей-блондинкой, которая старше его на одиннадцать лет. Молодой человек намекнул, что у него есть претензии к Африкантовой. Он как мог пытался подстроиться под нее, сделать их отношения идеальными, однако из этого ничего не вышло.

24-летний Роман Капаклы уточнил, что в его понимании семья — это когда у людей есть общие интересы, совпадают взгляды на жизнь, схожи ценности.

«Когда такая колоссальная разница в возрасте — это сказывается так или иначе. Я был 18-летним юным пацаном, не побоялся взять на себя эту ответственность», — признался участник телестройки.

Роман заверил, что старался изо всех сил, чтобы им вдвоем было комфортно. «В итоге понимаю, мир в голове каждого из нас был абсолютно разным! Я благодарен Марине, потому что с ней взрослел...» — добавил Капаклы.

По материалам «СтарХит»