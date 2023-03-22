«Рано радоваться»: врач сделал заявление о Романе Костомарове

Врачи продолжают борьбу за жизнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова. В последнее время состояние спортсмена улучшилось, поклонники не нарадуются.

Однако доктор медицинских наук, врач-хирург Андрей Шестаков считает, что поводов для радости нет. По его словам, полиорганная недостаточность, которую предварительно диагностировали Костомарову, вещь серьезная.

«У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. Не вижу пока поводов», — заявил он kp.ru.

Роману, напомним, из-за сепсиса ампутировали обе ноги по колено и кисть на левой руке. Сейчас медики борются за вторую руку спортсмена.

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