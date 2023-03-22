Юдашкин восхищен! 73-летняя Пугачева в обтягивающем трико козырнула худыми ножками

Алла Пугачева побывала в гостях у четы Юдашкиных в Тель-Авиве. В Израиле певица обосновалась на роскошной вилле с бассейном. Она покинула Россию еще в сентябре, увезя с собой двойняшек Гарри и Лизу. Примадонна вызвала восторг именитого модельера Валентина Юдашкина, показавшись в стильном спортивном костюме. Жена шоумена Максима Галкина* отдала предпочтение узкому трико, похваставшись стройными щиколотками. Выглядит Алла Борисовна лет на двадцать моложе.

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