Дженнифер Энистон вновь ввела в моду стрижку «Рэйчел»

Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон, похоже, дала вторую жизнь знаменитой прическе «Рэйчел», с которой ее героиня появлялась в культовом сериале. Поклонники Энистон увидели ее с этой прической в одной из фотосессий. Ролики в TikTok с тегом The Rachel набрали более 60 миллиардов просмотров.

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Интересно, что актрисе эта прическа никогда не нравилась: ее раздражала необходимость каждый раз перед съемками обращаться за помощью к стилисту, так как у нее самой не получалось причесаться как надо. Дженнифер Энистон не раз признавалась, что «не дружит» с расческой, и добавляла, что никогда бы не решилась сделать стрижку «пикси», сообщает издание «РИА ФАН».