Жена потерявшего обе стопы Костомарова: «Даже в самом страшном сне не могли представить...»

Жена олимпийского чемпиона в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой — фигуристка Оксана Домнина — неотлучно находится рядом с Романом Костомаровым. Она стала для спортсмена ангелом-хранителем. Илья Авербух и Александр Жулин восхищаются стойкостью и мужеством супруги олимпийского чемпиона. Которая каждое утро ездит в Коммунарку как на работу, оставляя дома двоих детей.

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На долю Романа Костомарова выпало большое испытание. Он перенес ампутацию стоп, сепсис, гангрену, микроинсульт, медикаментозную кому. Однако в окружении спортсмена уверены, что он сможет выкарабкаться.

Согласно последним данным, фигурист пребывает в сознании. Жена Романа Костомарова призналась, что еще год назад они не могли даже представить, какое испытание их ждет.