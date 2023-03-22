Акцент на ширину бедер! Пугачева в джинсах спрятала руки в карманы, аж ткань сморщилась

Кожа рук может выдать признаки старения. Поэтому многие дамы элегантного возраста носят митенки, скрывая возрастные изменения — взбухшие вены, пергаментную кожу. Этот аксессуар ввела в моду Алла Пугачева. Она большая поклонница кружевных митенок.

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В гостях у четы Юдашкиных в Тель-Авиве певица позировала в костюме из денима, спрятав руки в карманах брюк. Видимо, Алла Борисовна забыла перчатки дома. Такой трюк отвлек поклонников от лишнего прицельного осмотра. Зато Примадонна сделала акцент на ширине бедер. В джинсах-трубах жена шоумена Максима Галкина* умело обтянула свои формы.