Лоснящиеся блеском волосы — парик! Пугачева прикрыла и без того узкие щелочки глаз челкой — фото

Лоснящиеся блеском волосы, челка на узких щелочках глаз! Пугачева в парике стала блондинкой - фото

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: личный архив 

Примадонна добавила своим волосам объема за счет шиньона.

Примадонна всюду появляется в париках. Один из ее любимых — шиньон с гладкими «отутюженными» локонами с густой челкой. С такими волосами жена шоумена Максима Галкина* выглядит значительно моложе. 

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При этом Алла Борисовна прикрыла и без того узкие щелочки глаз челкой. Многие подметили, что певице идет блонд. Такой оттенок ее омолаживает.

Алла Пугачева в парике с четой Юдашкиных в Тель-Авиве. Фото: личный архив

В Тель-Авиве Примадонна увиделась с четой Юдашкиных, которые приехали за границу на отдых.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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