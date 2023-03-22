Лоснящиеся блеском волосы — парик! Пугачева прикрыла и без того узкие щелочки глаз челкой — фото

Примадонна всюду появляется в париках. Один из ее любимых — шиньон с гладкими «отутюженными» локонами с густой челкой. С такими волосами жена шоумена Максима Галкина* выглядит значительно моложе.
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При этом Алла Борисовна прикрыла и без того узкие щелочки глаз челкой. Многие подметили, что певице идет блонд. Такой оттенок ее омолаживает.
Алла Пугачева в парике с четой Юдашкиных в Тель-Авиве. Фото: личный архив
В Тель-Авиве Примадонна увиделась с четой Юдашкиных, которые приехали за границу на отдых.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.