Лоснящиеся блеском волосы — парик! Пугачева прикрыла и без того узкие щелочки глаз челкой — фото

Примадонна всюду появляется в париках. Один из ее любимых — шиньон с гладкими «отутюженными» локонами с густой челкой. С такими волосами жена шоумена Максима Галкина* выглядит значительно моложе.

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При этом Алла Борисовна прикрыла и без того узкие щелочки глаз челкой. Многие подметили, что певице идет блонд. Такой оттенок ее омолаживает.