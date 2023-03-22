«Словно после подтяжки лица!»: как 73-летняя Пугачева выглядит в Тель-Авиве (новое фото)

«Надувное лицо без морщин»: как 73-летняя Пугачева выглядит в Тель-Авиве (новое фото)

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: личный архив

Примадонна выглядит так, как будто прошла курс омоложения.

Поклонники едва узнали Аллу Пугачеву на свежих фото в Тель-Авиве. Примадонна повидалась с четой Юдашкиных, которые прилетели в Израиль в отпуск. Многие обратили внимание на то, как молодо выглядит певица. Уж слишком гладким стало ее личико. Куда-то пропали морщины, исчезли носогубные складки, а форма лица стала более округлой, как подметили поклонники, слегка «одутловатой».

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Алла Пугачева в модных джинсах с четой Юдашкиных в Тель-Авиве. Фото: личный архив

«Словно после подтяжки лица!», «АБ помолодела лет на 20!», «Такое чувство — Аллуся что-то сделала с лицом! Очень уж гладкое», «Куда морщины все девались?» — пишут фолловеры.

Напомним, что в Израиль Алла Пугачева уехала вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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