Омолодилась! 73-летняя Пугачева в курточке и джинсах в обтяжку на бедрах сразила стройностью

Похоже, что отдых в Израиле пошел Алле Пугачевой только на пользу. В Тель-Авиве Примадонна успела повидаться с четой Юдашкиных. Именитый кутюрье Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной приехал в курортный городок, чтобы провести там весенние каникулы. Встреча с Аллой Борисовной стала приятным сюрпризом для модельера.

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Отдохнувшая и помолодевшая Примадонна выглядит лет на двадцать моложе. Алла Пугачева позировала в костюме из денима, утянув бедра джинсами-трубами, поверх белой блузы она накинула курточку. Дополнили образ белые кроссовки.