«Поражены все органы»: доктор медицинских наук — о состоянии Романа Костомарова

Роман Костомаров с 10 января находится в Коммунарке. После длительного лечения и медикаментозной комы он наконец-то пришел в сознание. Однако доктор медицинских наук Андрей Шестаков предупреждает, что в таком тяжелом случае лучше всего проявить осторожность — радоваться пока нечему.
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Ранее в СМИ писали, что пациент испытывает полиорганную недостаточность. Детально об этом диагнозе рассказал доктор медицинских наук. Это означает, что практически все органы фигуриста испытывают проблемы.
«Все органы поражены! Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. По сути это поражение полости всех органов, но нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей — результат действия препаратов, но как поведут себя органы?» — подметил Шестаков в беседе Sport24.