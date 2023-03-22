«Поражены все органы»: доктор медицинских наук — о состоянии Романа Костомарова

Роман Костомаров с 10 января находится в Коммунарке. После длительного лечения и медикаментозной комы он наконец-то пришел в сознание. Однако доктор медицинских наук Андрей Шестаков предупреждает, что в таком тяжелом случае лучше всего проявить осторожность — радоваться пока нечему.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ранее в СМИ писали, что пациент испытывает полиорганную недостаточность. Детально об этом диагнозе рассказал доктор медицинских наук. Это означает, что практически все органы фигуриста испытывают проблемы.