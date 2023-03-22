«Народ не надуришь!»: Бузова в бикини показала, как ее фигура выглядит на фото и видео

Ольга Бузова в купальнике цвета Барби устроила импровизированное дефиле, щегольнув упитанными формами. А для того, чтобы поклонники не заподозрили ее в ретуши снимков и фотошопе, она показала еще видео, на которых бесстыдно кружилась в трусиках. Как ни старались, фанаты не смогли разглядеть у Бузовой целлюлит, дряблость и растяжки на бедрах.

Многие подметили, что теледива скрыла несовершенства только за счет полумрака. Освещение сыграло звезде ТНТ на руку. Сама же телеведущая явно довольна тем, как смотрится ее подтянутое тело.

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