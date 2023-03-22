«Волочкова, подвинься»: намокшая Бузова прикрыла зону бикини веником, плескаясь в бане

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает выступать на сцене, а также ведет несколько передач. Так как артистка привыкла быть в центре внимания, она активно следит за внешностью. В свои 37 лет телеведущей стало сложнее держать себя в форме, но звезда не перестает носить смелые наряды.
На этот раз Ольга улетела в Сочи. Она решила устроить вечер расслабления. Артистка вместе с друзьями пришла в баню. Она попарилась, а потом стала плескаться в купели. По словам телеведущей, ее парили в 4 руки. Она покрасовалась в чане с водой, прикрыв веником сокровенное. Бузова предстала без макияжа.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Многие осыпали Ольгу комплиментами, но некоторые решили, что артистка подражает Анастасии Волочковой. «Вот прям эпизод Волочковой», «Ой, подумала, что балерина Настенька», «Неужели никто из близких не может сказать Ольге про брови», «Волочкова, подвинься», «Фигурка хорошая», «Мужик нужен», — стали писать подписчики.