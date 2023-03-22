«Волочкова, подвинься»: намокшая Бузова прикрыла зону бикини веником, плескаясь в бане

На этот раз Ольга улетела в Сочи. Она решила устроить вечер расслабления. Артистка вместе с друзьями пришла в баню. Она попарилась, а потом стала плескаться в купели. По словам телеведущей, ее парили в 4 руки. Она покрасовалась в чане с водой, прикрыв веником сокровенное. Бузова предстала без макияжа.

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