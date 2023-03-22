Нюша без макияжа стала неузнаваема: в коротком платье козырнула рельефными ножками

Один из дней Нюша посвятила шопингу. Она решила примерить мини-платье цвета фуксии с драпировкой. Певица решила оголить свои рельефные ножки. Примечательно, что артистка была без макияжа. Она позировала на камеру с пучком на голове.

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Поклонники признались, что едва узнали артистку. Многие также заметили, что она похудела. «Ой, а где глаза?», «Без макияжа лицо вообще не выразительное, сельский стайл», «Как вы похудели! Ножки прелестные», «Платье прям скрыло животик», «С макияжем вам лучше», — стали писать подписчики.