Виктория Боня в шелковом платье на голое тело лишила поклонников дара речи: полушария груди в кружевах

Виктория Боня уже давно живет в Монако. Бывшая участница «Дома-2» продолжает зарабатывать не только снимаясь в передачах и шоу. Она создает свои наряды и косметику. В свои 43 года светская львица может похвастаться моложавой внешностью. Поклонники удивляются лишь тому, что она так и не вышла замуж.
В последнее время Боня все чаще носит смелые наряды. После походов в горы она похудела. Телеведущая занимается спортом, чтобы быть в форме. На этот раз она решила облачиться в шелковую сорочку молочного цвета и с полотенцем на голове. Виктория подчеркнула изгибы фигуры и едва прикрыла грудь. Кружева украшали декольте.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что звезда лишила их дара речи. Многие отметили, что Боня их поразила своей красотой. «Роскошная», «Цветок Эдельвейс, растет высоко в горах и его трудно достать», «Ну, что за итальянка», «Идеальная», «Очень красивый образ, наряд сногсшибательный», — стали писать подписчики.