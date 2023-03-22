Виктория Боня в шелковом платье на голое тело лишила поклонников дара речи: полушария груди в кружевах

В последнее время Боня все чаще носит смелые наряды. После походов в горы она похудела. Телеведущая занимается спортом, чтобы быть в форме. На этот раз она решила облачиться в шелковую сорочку молочного цвета и с полотенцем на голове. Виктория подчеркнула изгибы фигуры и едва прикрыла грудь. Кружева украшали декольте.

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