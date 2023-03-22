Невестка Орбакайте приспустила платье-сетку, оголив точеную фигуру: купальник врезался в интимный треугольник

Вот уже больше 6 месяцев Никита Пресняков живет в США. Он уехал осенью 2022 года, а следом за ним покинула Москву и его жена Алена Краснова. Теперь сын Кристины Орбакайте работает режиссером и снимается клипы для местных артистов. А вот его возлюбленная устраивает шопинг и ходит на вечеринки с подругами.
На этот раз Алена решила отправится на пляж. Она запечатлелась в вязаном платье-сетке, которое приспустила ниже бедер. Жена Никиты решила подставить солнцу фигуру, надев купальник с откровенным декольте. Блондинка засветила упругую грудь. А них купальник впился в кожу, едва прикрыв интимный треугольник.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Ну что за ангел», «Какая красотка», «Это бесподобно», «Ой, какой шикарный купальник», «Комплект русалочки», — стали писать в Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды