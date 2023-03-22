Невестка Орбакайте приспустила платье-сетку, оголив точеную фигуру: купальник врезался в интимный треугольник

На этот раз Алена решила отправится на пляж. Она запечатлелась в вязаном платье-сетке, которое приспустила ниже бедер. Жена Никиты решила подставить солнцу фигуру, надев купальник с откровенным декольте. Блондинка засветила упругую грудь. А них купальник впился в кожу, едва прикрыв интимный треугольник.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как выглядит невестка Орбакайте. Многие отметили, что она обладает идеальной фигурой. «Ну что за ангел», «Какая красотка», «Это бесподобно», «Ой, какой шикарный купальник», «Комплект русалочки», — стали писать в Сети.