Бузова в бикини оттопырила свои «сладкие булочки»: стринги разделили упругую мякоть (фото)

На этот раз Ольга прилетела в Сочи. Она решила попариться в бане. Телеведущая в розовом мини-бикини плескалась в купели, а потом понежилась в бассейне с теплой водой. Она запечатлелась в бикини, оголив свою пятую точку. Бузова легла прямо в воду, оттопырив свои ягодицы. Стринги не прикрыли ее формы.

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Поклонники разделились на два лагеря. Одни ее раскритиковали, а другие восхитились ее формами. «Найдите ей мужика», «Просто сочный персик», «Какая аппетитная», «Сколько можно свои булки оголять?», «Уже скоро 40 лет, а она все полуголая щеголяет», «Такая сочная стала», — прокомментировали пост подписчики.