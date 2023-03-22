Севастьянова в платье с разрезами обнажила «аппетитную» грудь: мужчины лишились дара речи

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. В свое время она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастке. Именно после Игр в Лондоне спортсменка решила покинуть карьеру. Теперь она регулярно путешествует. Многие были восхищены, когда увидели чемпионку в шоу «Звезды в Африке» в 2022 году.
В 27 лет Каролина держит себя в форме. В ее гардеробе много пикантных нарядов. 21 марта гимнастка отправилась на прогулку в Дубае. Она оголила свои прелести, выбрав откровенное черное платье с разрезами. Севастьянова покрасовалась в уборной. Наряд на тонких бретельках едва прикрыл ее округлую грудь.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие отметили, что Севастьянова выглядит так, что все мужчины лишились дара речи. «Ох, какая вы горячая», «Платье шикарно сидит», «Фигура просто бесподобная», «Грудь прям норовит убежать», «Какая вы нимфа», — стали писать подписчики.