Севастьянова в платье с разрезами обнажила «аппетитную» грудь: мужчины лишились дара речи

В 27 лет Каролина держит себя в форме. В ее гардеробе много пикантных нарядов. 21 марта гимнастка отправилась на прогулку в Дубае. Она оголила свои прелести, выбрав откровенное черное платье с разрезами. Севастьянова покрасовалась в уборной. Наряд на тонких бретельках едва прикрыл ее округлую грудь.

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