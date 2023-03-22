Копия мамы: Водянова в юбке лимонного цвета отметилась на катке с подросшей дочкой от экс-мужа Портмана

Наталья Водянова

Наталья Водянова. Фото: соцсети звезды

Анутан Арно показала редкий кадр топ-модели с Невой Портман.

Наталья Водянова построила успешную карьеру в мире моды. Она в свой 41 год продолжает дефилировать на подиумах. При этом модель уже давно стала многодетной мамой. Она растит Максима и Романа, которых родила мужу Антуану Арно. Также от первого брака с аристократом Джастином Портманом у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор 

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В последнее время Наталья не ведет соцсети. Она также крайне редко выходит в свет. Однако весной модель ездила в Дубай, где участвовала в презентации приложения для оффлайн-общения. А вот ее муж на днях выложил трогательные семейные кадры. Арно показал Водянову с дочкой Невой, которые катались на катке. Многодетная мама отметилась в юбке лимонного цвета и блузке.

Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, что звезда не стареет. Другие отметили, что Нева растет копией мамы. Скоро ей исполнится 17 лет. 

Наталья Водянова с дочкой. Фото: соцсети звезды

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