Копия мамы: Водянова в юбке лимонного цвета отметилась на катке с подросшей дочкой от экс-мужа Портмана

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В последнее время Наталья не ведет соцсети. Она также крайне редко выходит в свет. Однако весной модель ездила в Дубай, где участвовала в презентации приложения для оффлайн-общения. А вот ее муж на днях выложил трогательные семейные кадры. Арно показал Водянову с дочкой Невой, которые катались на катке. Многодетная мама отметилась в юбке лимонного цвета и блузке.

Поклонники восхитились кадром. Многие поразились тому, что звезда не стареет. Другие отметили, что Нева растет копией мамы. Скоро ей исполнится 17 лет.