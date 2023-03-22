«Парение в четыре руки»: Бузова в крохотном бикини окунулась в купель, засветив свой «пышный» тыл

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она продолжает выступать и вести передачи. Примечательно, что артистка в свои 37 лет старается следить за фигурой. Она поправилась в прошлом году, но теперь регулярно занимается спортом. Звезда не скрывает, что мечтает снова выйти замуж и стать мамой.
21 марта Ольга приехала к друзьям. Она решила провести время в бане, ради чего даже приехала в Сочи. Телеведущая сначала забыла купальник и щеголяла в стрингах, но потом ей привезли розовое мини-бикини. Блондинка выбежала на улицу и окунулась в купель. Она засветила свои формы по всей красе, не прикрыв даже тыл.
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«Я с января мечтала об этом. Свежий воздух, горы, парение в четыре руки, мед и соль, купель холодная и горячая, бассейн, массаж… И самое главное, что все это — в компании с другом», — написала звезда.
Поклонники отметили, что Ольга выглядит свежо. «В шикарной форме», «Красотка, фигура огонь», «Подумала, что это Волочкова в бочке своей опять с елками», — стали писать в Сети.